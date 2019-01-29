Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
51 dakika önce
Tekirdağ Malkara'da su kanalına çarpan otomobil takla attı.
Tekirdağ Malkara
'da su kanalına çarpan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, D-110 Karayolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale
'den İstanbul
istikametine seyreden Ayhan Ç. (57) yönetimindeki 17 EZ 880 plakalı otomobil, su kanalına çarpıp takla attı.
Kazada yaralanan Ayhan Ç., ambulansla Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:47 Kaynak: İHA
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