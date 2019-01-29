Son Dakika Haberleri: Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

51 dakika önce

Tekirdağ Malkara'da su kanalına çarpan otomobil takla attı.

Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ Malkara'da su kanalına çarpan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-110 Karayolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'den İstanbul istikametine seyreden Ayhan Ç. (57) yönetimindeki 17 EZ 880 plakalı otomobil, su kanalına çarpıp takla attı.

Kazada yaralanan Ayhan Ç., ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:47 Kaynak: İHA

Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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