Son Dakika Haberleri: Otomobil Takla Attı 1 Yaralı

Otomobil Takla Attı 1 Yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Otomobil Takla Attı 1 Yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'da takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı. Ters duran otomobil ise polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla düzeltildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Afyonkarahisar merkez Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Adem Acar'ın (25) kullandığı 03 VD 257 plakalı otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler otomobilde bulunan ve yaralanan Hatice Acar'ı (24) çıkardı. Daha sonra olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı Hatice Acar'a ilk müdahaleyi yaparak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü.

TRAFİK EKİPLERİ ÖNLEM ALDI

Olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın meydana gelmemesi için trafik güvenliği aldı. Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip de hazır bulundu. Takla atan otomobili polis ekipleri ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla kenara çekerek düzeltti. Daha sonra kaza yapan otomobil olay yerinden kaldırıldı. Otomobilin kaldırılmasının ardından belediye temizlik işleri ekipleri yolu temizledi. - Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:11 Kaynak: DHA

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