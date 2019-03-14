Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
34 dakika önce
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Konya
'nın Kulu
ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Karacadağ
Mahallesi ile Boğazören Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf K. idaresindeki 42 GG 997 plakalı otomobil kumlu yolda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı, kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:43 Kaynak: İHA
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