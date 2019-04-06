Son Dakika Haberleri: Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

16 dakika önce

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı, System.String[]
Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, çevre yolu viraj kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinde gelerek viraj kavşağı istikametine seyir halinde olan sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 44 KF 470 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle trafikte bir süre aksamalar oldu.

Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla olay yerinde kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:57 Kaynak: İHA

Elazığ, Malatya, 3. Sayfa
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