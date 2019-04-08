Son Dakika Haberleri: Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

25 dakika önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Akören Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. yönetimindeki 80 DG 991 plakalı otomobil, Ereğli'den Karapınar istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobilin tarlaya takla atması sonucu meydana gelen kazada, araçta yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Raziye A. yaralandı. Kaza sonrası yaralanan Raziye A. ve kazayı yara almadan atlatan bebeği kontrol amaçlı ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:26 Kaynak: İHA

Konya, Karapınar, Güncel
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