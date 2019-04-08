Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
25 dakika önce
Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya
'nın Karapınar
ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Karapınar ilçesi Akören
Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. yönetimindeki 80 DG 991 plakalı otomobil, Ereğli
'den Karapınar istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobilin tarlaya takla atması sonucu meydana gelen kazada, araçta yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Raziye A. yaralandı. Kaza sonrası yaralanan Raziye A. ve kazayı yara almadan atlatan bebeği kontrol amaçlı ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:26 Kaynak: İHA
Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kıza Otomobilin Çarpma Anı Güvenlik Kamerasına Saniye Saniye Yansıdı
Kaza Yapan Araçtan Çıkıp Yürüdü, Temizlik İşçileri 1 Saat Sonra Cesedini Buldu
Otomotiv Devi Honda, 2021 Yılında Türkiye'de Üretimini Sonlandıracak
Braga-Benfica U19 Maçına Damga Vuran Ölüm Haberi! Hakem Maçı Erken Bitirdi