Son Dakika Haberleri: Otomobil takla attı: 1 Yaralı

Otomobil takla attı: 1 Yaralı

22 dakika önce

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettigi otomobilin ağaca çarparak takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettigi otomobilin ağaca çarparak takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Hüseyin U., idaresindeki 34 EZT 54 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü karşı taraf da kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarpıp takla attı. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin U., yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:52 Kaynak: İHA
Atatürk Bulvarı, Hasan Huseyin, Adıyaman, 3. Sayfa
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