Son Dakika Haberleri: Otomobil takla attı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil takla attı: 1 yaralı

12 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvar'ında sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 S 0206 plakalı araç, Göztepe yakınlarında kontrolden çıkıp takla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, yanında yolcu olarak bulunan ismi henüz belirlenemeyen kişi ise itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversiteki Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı takla atan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Otomobil takla attı: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:39 Kaynak: AA
İtfaiye, Konak, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı Hamile kadının aracına saldıran trafik magandasının kardeşinden ilk açıklama geldi! İstanbul'da iki maganda trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı Adıyaman'da yemek yiyen kadını taciz ettiği iddia edilen Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında kavga çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 23:51:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil takla attı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]