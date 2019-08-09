Otomobil takla attı: 1 yaralı
18 dakika önce
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü otomobiliyle takla attı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:33 Kaynak: İHA
'ta meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü otomobiliyle takla attı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş- Gaziantep
karayolu üzerinde 46 AAG 351 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Emine Ö. (26) direksiyon hakimiyeti kaybederek refüje çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, takla atan aracın içerisindeki Emine Ö. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Emine Ö., tedavi için hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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