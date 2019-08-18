Otomobil takla attı: 1 yaralı
13 dakika önce
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.
Bolu Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:28 Kaynak: AA
'nun Mudurnu
ilçesinde otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nallıhan
'dan Mudurnu istikametine seyreden İsmail Aydın
idaresindeki 14 BF 752 plakalı otomobil, Dolayüz köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada yaralanan ve otomobilin içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, 112 Acil Servis
ekiplerini arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hafif şekilde yaralanan İsmail Ayhan'a ambulans içerisinde müdahale edildi.
Fatih'te kaza yapan aracın hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı FATİH'TE KAZA YAPAN ARACIN HIZ İBRESİ 130 KM'DE TAKILI KALDI Bursa'da zincirleme kaza: 18 yaralı Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı