Otomobil takla attı: 1 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, ilçenin Erdoğdu Mahallesi'nden Atapark Kavşağı'na seyir halinde bulunan Mehmet O. yönetimindeki 61 TE 515 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak bir süre sürüklenen otomobilde bulunan sürücü kaza yerine gelen ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. 112 acil sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza sonrası ulaşım tek şeritten verilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON