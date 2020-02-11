Otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil takla attı: 1 yaralı

7 saat önce

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Basri Durmuş idaresindeki 44 EU 798 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Basri Durmuş yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Altınşehir, Adıyaman, Karaali, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:07 Kaynak: İHA
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