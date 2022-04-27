Otomobil takla attı - Son Dakika
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Otomobil takla attı

27.04.2022 09:08
Otomobil takla attı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Besni istikametine gitmekte olan Mehmet Ciner sevk ve idaresindeki 06 FMN 23 plakalı Honda marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Vatandaşların ihbarı üzere itfaiye ekibi ve ambulans olay yerine geldi.

Sürücü Mehmet Ciner, itfaiye kaza kırım ekibinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Otomobil takla attı
Otomobil takla attı
Otomobil takla attı

YORUMLAR
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı

Gaziantep, Adıyaman, Otomobil, Honda, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil takla attı - Son Dakika


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