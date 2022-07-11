Otomobil takla attı: 2 kardeş öldü, 3 ağır yaralı - Son Dakika
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Otomobil takla attı: 2 kardeş öldü, 3 ağır yaralı

11.07.2022 12:38
Otomobil takla attı: 2 kardeş öldü, 3 ağır yaralı

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü.

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan Halil Ünlü (50) ile kardeşi İbrahim Ünlü (45) hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı Seyitgazi ilçesi Derebenek Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Çetin kullandığı 26 LE 002 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atarak ters dönen otomobildeki Halil Ünlü ile kardeşi İbrahim Ünlü hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Hüseyin Çetin, Yakup Sevim ile Melih Ünlü ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Hüseyin Çetin, İbrahim Ünlü, Seyitgazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil takla attı: 2 kardeş öldü, 3 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil takla attı: 2 kardeş öldü, 3 ağır yaralı - Son Dakika
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