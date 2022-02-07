Otomobil takla attı: 2 kişi korkunç şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

Korkunç kaza, dün saat 18.00 sıralarında Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi Kale yolu Karacaoluk mevkisinde meydana geldi. Avdan Mahallesinden, Kale ilçesine seyir halinde olan 3 çocuk babası Osman Nuri Topuz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı.

OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Topuz ile yanında bulunan 5 çocuk babası Nuri Bacnı'nın (56) hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kazada hayatını kaybeden Topuz ve Bacnı'nın cenazeleri otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.