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Otomobil takla attı: 2 kişi korkunç şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

Otomobil takla attı: 2 kişi korkunç şekilde hayatını kaybetti

07.02.2022 09:04
Otomobil takla attı: 2 kişi korkunç şekilde hayatını kaybetti

Denizli'de kontrolden çıkan otomobil savrularak takla attı. Kaza esnasında otomobilde bulunan 3 çocuk babası Osman Nuri Topuz ile 5 çocuk babası Nuri Bacnı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Korkunç kaza, dün saat 18.00 sıralarında Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi Kale yolu Karacaoluk mevkisinde meydana geldi. Avdan Mahallesinden, Kale ilçesine seyir halinde olan 3 çocuk babası Osman Nuri Topuz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi feci şekilde can verdi

OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Topuz ile yanında bulunan 5 çocuk babası Nuri Bacnı'nın (56) hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kazada hayatını kaybeden Topuz ve Bacnı'nın cenazeleri otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi feci şekilde can verdi
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Otomobil, Karaköy, Denizli, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil takla attı: 2 kişi korkunç şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika


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