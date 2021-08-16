Otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Balıköy karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Değirmisaz köyü istikametine gitmekte olan H.D. idaresindeki 35 ZA 074 plakalı otomobil, seyir halindeyken virajı alamayarak yoldan çıkarak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü H.D. ile yanında yolcu olarak bulunan H.P. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA