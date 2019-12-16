Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika

Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı (2)
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HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİAntalya'nın Manavgat ilçesinde, kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, takla atarak, köprü direğine çarptığı kazada ağır yaralanan Aysel Elmas da götürüldüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:45 Kaynak: DHA
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, takla atarak, köprü direğine çarptığı kazada ağır yaralanan Aysel Elmas da götürüldüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere yaşamını yitirdi.
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