Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, takla atarak, köprü direğine çarptığı kazada ağır yaralanan Aysel Elmas da götürüldüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere yaşamını yitirdi.