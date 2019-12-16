Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika

Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı (2)

6 saat önce

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİAntalya'nın Manavgat ilçesinde, kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, takla atarak, köprü direğine çarptığı kazada ağır yaralanan Aysel Elmas da götürüldüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere yaşamını yitirdi.

Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı (2), System.String[]

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, takla atarak, köprü direğine çarptığı kazada ağır yaralanan Aysel Elmas da götürüldüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere yaşamını yitirdi.


Değerli Taş, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:45 Kaynak: DHA
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