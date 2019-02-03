Son Dakika Haberleri: Otomobil Takla Attı: 2'si Çocuk, 5 Yaralı

Otomobil Takla Attı: 2'si Çocuk, 5 Yaralı

9 dakika önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHATEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde giden otomobil sürücüsününü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde seyreden otomobile arkadan çarparak takla atmasına neden oldu.

Otomobil Takla Attı: 2'si Çocuk, 5 Yaralı, System.String[]
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde giden otomobil sürücüsününü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde seyreden otomobile arkadan çarparak takla atmasına neden oldu. Kazada takla atan araçtaki 2'si çocuk 4 kişi ile diğer aracın sürücüsü 

yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu, Edirne istikametinde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 TY 256 plakalı otomobil, asker uğurlamasından döndüğü sırada Bağcılar ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, içinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu 34 SP 0670 plakalı araca arkadan çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Diğer araç sürücüsü de otomobilini yolun kenarında durdurup yardıma koştu. Yoldan geçen sürücüler bir yandan takla atan araçta bulunan ailenin yardımına koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada vatandaşlar takla atan otomobildeki aileyi araçtan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçlarda bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza sonrası korkan küçük çocuklara sağlık görevlilerinin sakinleştirdiği görüldü.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 2'si çocuk toplamda 5 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kazaya karışan araçlarda bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde önlem alarak yolu tek şeritten verdi. Kaza sırasında uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından polis ekipleri kapatılan yolu tekrar araç geçişine açtı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Kazaya karışan araçlar

Yaralılara müdahale edilmesi

Ambulanstaki çocukların görüntüsü

Polis ekiplerinin çalışması

Trafikten görüntü

Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:44 Kaynak: DHA

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