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Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

1 saat önce

Otomobil takla attı: 2 yaralı Devrilen otomobile polisler el atarak düzelttiKARABÜK - Karabük'te seyir halindeki otomobil önündeki araçların Radar aracını görünce yavaşlaması sonrası orta refüje çarparak takla attı.

Otomobil takla attı: 2 yaralı
Devrilen otomobile polisler el atarak düzeltti

KARABÜK - Karabük'te seyir halindeki otomobil önündeki araçların Radar aracını görünce yavaşlaması sonrası orta refüje çarparak takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu - Karabük çevre yolunda meydana geldi.
78 SH 106 plakalı otomobili ile Karabük istikametine seyreden Hamza Yavaşçı bu sırada önündeki araçların Radar aracını görmesi üzerine yavaşlaması sonrası direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen otomobil bir süre sürüklendikten sonra durdu. Diğer dürücülerin yardımı ile ters dönen araçtan çıkarılan sürücü Yavaşçı ile yanında bulunan kızı Rabia Ebru Yavaşçı olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
"Polis el attı"
Kaza nedeniyle tek şeridin işlediği yolda, ters dönen otomobili çekici yardımı ile çeviremeyince devreye polisler girdi. Asayiş ve trafik polislerin yardımı ile ters dönen otomobil düzeltildikten sonra otomobil çekiciye yüklendikten sonra yol tamamen trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:00 Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa
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