Son Dakika Haberleri: Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

1 saat önce

- Yaralılara müdahale görüntüleri Yolda kaza nedeni ile bekleyen araçlar Kaza yapan araçtan detaylar ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesindeki takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

- Yaralılara müdahale görüntüleri
Yolda kaza nedeni ile bekleyen araçlar
Kaza yapan araçtan detaylar ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesindeki takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:22 Kaynak: AA

Akseki, Antalya, Güncel
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