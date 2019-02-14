Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
1 saat önce
- Yaralılara müdahale görüntüleri Yolda kaza nedeni ile bekleyen araçlar Kaza yapan araçtan detaylar ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesindeki takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
- Yaralılara müdahale görüntüleri
Yolda kaza nedeni ile bekleyen araçlar
Kaza yapan araçtan detaylar ANTALYA - Antalya
'nın Akseki
ilçesindeki takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:22 Kaynak: AA
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