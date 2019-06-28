Otomobil takla attı: 2 yaralı
1 saat önce
Kastamonu'nun Daday ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:05 Kaynak: İHA
'nun Daday
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Daday'da Akpınar
köyü mevkiinde Mehmet Gedikoğlu (38) idaresindeki 37 PL 204 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Gedikoğlu ile yanında yolcu olarak bulunan Satiye Çalık (74) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Daday Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. - KASTAMONU
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Akpınar'dan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
Talihsiz kadın, yol ortasında başından vurularak öldürüldü
Ünlü iş adamının cenazesinde imam helallik isteyince tartışma çıktı!
Doktor Elif'e 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' diyen hasta yakınının cezası belli oldu!