Otomobil takla attı 2 yaralı

Sürücü arkadaşları bırakıp kayıplara karıştı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Ahmet Türkel Çevre Yolunda meydana gelen kazada kontrolünü kaybeden araç takla atıp durdu. Kazada 2 kişi yaralanırken araç sürücüsü ise yaralı arkadaşlarını bırakıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu Hocaköy Kavşağında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 55 AAU 172 plakalı araç Hocaköy Kavşağından İsaören Kavşağına seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpan otomobil takla attıktan sonra aynı şeritte düz durdu. İddiaya göre aracı kullanan şoför kazadan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kazada araç içerisinde şoförle beraber bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı. Takla atan araçta yaralanan D.A.ve Y.S.ihbar üzerine olay yerine çağrılan 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis kazayla alakalı soruşturma başlatırken kaçan araç sürücüsünü bulma çalışmaları devam ediyor.