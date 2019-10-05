Otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza, Kulu Makas Mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Kırıkkale istikametine seyir halinde olan E.G. (37)idaresindeki 06 FR 3937 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada, sürücü E.G. ile otomobilde bulunan A.G. (19) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavileri yapılmak üzere ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA