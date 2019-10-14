Son Dakika Haberleri: Otomobil takla attı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Mehmet Yetim idaresindeki 60 HH 389 plakalı otomobil, Gölbaşı ilçesi çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Kazada sürücü Mehmet Yetim ile otomobilde bulunan Mahmut Yağmurtaşan ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Mehmet Yetim, Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
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