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Otomobil takla attı: 2 yaralı

6 saat önce

Otomobil takla attı: 2 yaralıAMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 2 yaralı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aykut Güleridaresindeki 34 GS 2065 plakalı aracı ile Merzifon istikametinden Osmancık istikametine seyir halindeyken Sarıköy mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp devrildi. Kazada Aykut Güler ve Rukiye Güler yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları araçtan Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri sıkıştıkları araçtan kurtardıkları yaralıları hastanede ziyaret etmeyi de ihmal etmediler.

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Merzifon, Osmancık, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:59 Kaynak: İHA
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