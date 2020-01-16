Otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil takla attı: 2 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Zeliha Y., idaresindeki 34 LY 5791 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, Sakarya Caddesi ile 3.Çevre Yolunun kesiştiği kavşakta takla attı. Ters dönen araçta bulunan sürücü Zeliha Y., ile yaşı küçük olduğu öğrenilen Koray Y., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:03 Kaynak: İHA
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