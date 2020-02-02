Otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil takla attı: 2 yaralı

6 saat önce

Eskişehir'de bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]

Eskişehir'de bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Eskişehir- Ankara karayolu Yunus Emre Devlet Hastanesi kavşağında Serhan T. (21) idaresindeki 26 BB 628 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarptıktan sonra takla attı. Hurdaya dönen araçtan sürücü ve arkadaşı kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Kaza sonrasında sürücü T. ile yolcu olarak bulunan Görkem Y. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:52 Kaynak: İHA
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