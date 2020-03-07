Otomobil takla attı 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil takla attı 2 yaralı

7 saat önce

Otomobil takla attı 2 yaralıKONYA'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı 2 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Konya- Ankara karayolu Kulu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Nofel Dağ yönetimindeki 34 KA 1979 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Dağ yara almadan kurtulurken yanındaki Mücahit Ünal (25) ile Okan Dağ (19) yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılıp Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil takla attı 2 yaralı

Ankara, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:31 Kaynak: DHA
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