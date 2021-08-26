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Otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil takla attı: 2 yaralı

26.08.2021 13:38
Otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]

Kayseri'de otomobilin refüje çıkarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobilin refüje çıkarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Nevşehir karayolu Garipçe mevkiinde 38 AH 683 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparken, araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Otomobil takla attı: 2 yaralı
Otomobil takla attı: 2 yaralı
Otomobil takla attı: 2 yaralı

Nevşehir, Otomobil, Garipçe, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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