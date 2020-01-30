Otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza akşam saatlerinde Düzce D-100 karayolu Doğanlı Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce'den Bolu istikametine gitmekte olan Taner Ç. idaresindeki 81 BD 087 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atarak ters döndü. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü Taner Ç. Alim B. ve Mahmut Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile kaldırılarak yol trafiğe açılırken kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE