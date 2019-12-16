Otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (3) - Son Dakika

KÜÇÜK TELAT DA KURTARILAMADI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dedesi Telad Elmas ve annesi Aysel Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Telat Elmas (14) da kaldırıldığı özel hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Telad Elmas, Aysel Elmas ve Telat Elmas'ın cenazelerinin, bugün ikindi vakti Hatıplar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan babaanne Ayşe Elmas ve torunu Büşra Elmas'ın tedavilerinin sürdüğü, Büşra'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.