Otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (3) - Son Dakika

Otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (3)

6 saat önce

KÜÇÜK TELAT DA KURTARILAMADIAntalya'nın Manavgat ilçesinde, dedesi Telad Elmas ve annesi Aysel Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Telat Elmas (14) da kaldırıldığı özel hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (3), System.String[]

KÜÇÜK TELAT DA KURTARILAMADI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dedesi Telad Elmas ve annesi Aysel Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Telat Elmas (14) da kaldırıldığı özel hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Telad Elmas, Aysel Elmas ve Telat Elmas'ın cenazelerinin, bugün ikindi vakti Hatıplar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan babaanne Ayşe Elmas ve torunu Büşra Elmas'ın tedavilerinin sürdüğü, Büşra'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.


Değerli Taş, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

16 yaşındaki kızı başından vurup yol kenarına atan şüpheli, saklandığı evde yakalandı
Direksiyonda fenalaşan sürücü, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi Antalya'da Aralık ortasında deniz keyfi! Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:38 Muğla fethiye'de ağaç kesimine tepki - Son Dakika
18:38 Şanlıurfa barış pınarı harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı - Son Dakika
18:38 Van'da kitap fuarına 3 günde 100 bin ziyaretçi - Son Dakika
18:37 Bakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithal' açıklaması - Son Dakika
18:27 Bulgaristan-Bansko'ya Erzurum çıkarması - Son Dakika
17:38 Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Son Dakika
17:29 Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:41:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]