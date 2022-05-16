Son dakika 3. sayfa: Samsun'da otomobil takla attı: 3'ü ağır 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Samsun'da otomobil takla attı: 3'ü ağır 4 yaralı

16.05.2022 08:52

Bir son dakika haberine göre Samsun'da otomobil takla attı: 3'ü ağır 4 yaralı Samsun'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak metrelerce takla attı.

Samsun'da otomobil takla attı: 3'ü ağır 4 yaralı

SAMSUN - Samsun'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak metrelerce takla attı. Kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Gündoğdu mevkiinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolunda seyir etmekte olan 52 NC 565 plakalı otomobil sürücüsü Kadir Can D. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan refüje çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil metrelerce takla attı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada Enes K., Kadir Can D., Enes D. ağır yaralanırken Emir Tuğrul A. ise hafif yaralandı. Takla atan otomobilden çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika 3. sayfa: Samsun'da otomobil takla attı: 3'ü ağır 4 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Samsun'da otomobil takla attı: 3'ü ağır 4 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Samsun'da otomobil takla attı: 3'ü ağır 4 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Samsun'da otomobil takla attı: 3'ü ağır 4 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Samsun'da otomobil takla attı: 3'ü ağır 4 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Samsun'da otomobil takla attı: 3'ü ağır 4 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Samsun'da otomobil takla attı: 3'ü ağır 4 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Samsun'da otomobil takla attı: 3'ü ağır 4 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Samsun'da otomobil takla attı: 3'ü ağır 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Samsun'da otomobil takla attı: 3'ü ağır 4 yaralı - Son Dakika
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