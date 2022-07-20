Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Edinilen bilgiye göre, Niğde- Adana Otobanı Göbeklidağ mevkiinde C.T yönetimindeki BI-CT-5858 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde bulunan Ç.T., G.T. ve G.T. yaralanırken haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Adana, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

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