Otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobil takla attı: 3 yaralı

20.07.2022 16:24
Otomobil takla attı: 3 yaralı

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde- Adana Otobanı Göbeklidağ mevkiinde C.T yönetimindeki BI-CT-5858 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde bulunan Ç.T., G.T. ve G.T. yaralanırken haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Adana, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

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