OTOMOBİL TAKLA ATTI 3 YARALI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Manisa- Turgutlu karayolunda, Turgutlu'dan Manisa'ya seyir halinde olan Doğan Yılmaz (27) yönetimindeki 66 LE 742 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybolması sonucu sonrası takla attı. Takla atarak orta refüje çıkan otomobilde sürücü Doğan Yılmaz (27) ile birlikte yolcu olarak bulunan Tanın Teber (46) ve Şafak Yılmaz (30) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Turgutlu İtfaiye Amirliğine bağlı AKS ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde bulunan yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)