Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
1 saat önce
Bursa-Ankara kara yolunda kontrolden çıkan otomobil yağmur suyu kanalına düştü.
Bursa- Ankara
kara yolunda kontrolden çıkan otomobil yağmur suyu kanalına düştü. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Bursa'dan İnegöl
'e seyir halinde olan Zeynep Arı'nın (36) kullandığı 34 VS 0864 plakalı özel otomobil Şehitler kavşağı mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıkıp yağmur suyu kanalına düşerek ters vaziyette ancak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada araç sürücü ile araçta bulunan Hayri Arı (42) ve Ecrin Ecem Arı (7) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan hurdaya dönen otomobil ise çekici marifetiyle kaza yerinden kaldırılarak otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:36 Kaynak: İHA
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