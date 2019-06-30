Son Dakika Haberleri: Otomobil takla attı: 3 yaralı
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Otomobil takla attı: 3 yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 3 yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara Hayrabolu yolu üzeri Kozyörük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden Erdinç Kılıç (44) yönetimindeki 59 LF 559 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Erdinç Kılıç, eşi Hanife Kılıç (43) ve oğulları Dinçer Kılıç (11) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:09 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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