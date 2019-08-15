Son Dakika Haberleri: Otomobil takla attı; 3 yaralı
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Otomobil takla attı; 3 yaralı

20 dakika önce

Bingöl'de otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı; 3 yaralı, System.String[]
Bingöl'de otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Solhan Karayolu Şeref Meydanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Harun E. idaresindeki 13 AY 775 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada, araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BİNGÖL
Solhan, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:01 Kaynak: İHA
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