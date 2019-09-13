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Otomobil takla attı: 3 yaralı

13 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla ataması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Otomobil takla attı: 3 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla ataması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı. Otomobilin kaza sırasında kopan sol arka lastiği uzun aramalar sonucunda ormanlık alanda bulundu.


Kaza, Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat'tan Sarılar istikametine seyir halindeki Dilek Karateke'nin kullandığı 07 B 2741 plakalı otomobil, Sarılar girişinde Çamlık mevkiinde yoldan çıktıktan sonra takla atarak ormanlık alana devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Dilek Karateke'nin yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan oğulları Ali ve Hüseyin Karateke yaralandı. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Diğer taraftan kaza esnasında jant ile birlikte koparak fırlayan otomobilin arka sol tekeri vatandaşlar tarafından ormanlık alanda uzun arama sonucunda bulunabildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:59 Kaynak: İHA
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