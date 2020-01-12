Otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil takla attı: 3 yaralı

6 saat önce

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 3 yaralı, System.String[]

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya - Doğanşehir ilçe kara yolu Kelhalil Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şerif Canpolat yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nerenle devrilerek takla attı.


Kaza sonucu, sürücü Şerif Canpolat ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alandılar.


Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü
Portekizli motosikletçi Gonçalves, Dakar Rallisi'nde öldü 2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti Zeytin toplamaya giden kadın, devrilen traktörden düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
20:15 Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Balad üssüne havan topu saldırısı: Dört asker yaralandı - Son Dakika Haber
20:12 Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu camdan attılar - Son Dakika Haber
20:10 Çöp konteynerinde bulunan cesedin parçaları kayıp - Son Dakika Haber
20:09 Asker eğlencesinde silahla vurulan kadın öldü - Son Dakika Haber
19:48 Elazığ'da araç yangını - Son Dakika Haber
19:45 Son dakika: ABD'nin Irak'taki Beled hava üssüne saldırı: 4 Irak askeri yaralandı - Son Dakika Haber
18:47 Darbeci Hafter, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 20:21:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]