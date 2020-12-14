Otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil takla attı: 3 yaralı

14.12.2020 11:14
Otomobil takla attı: 3 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 05.45 sıralarında Kayseri-Kırıkkale kara yolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan Y. idaresindeki 06 DM 3471 plakalı ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters devrildi. Kazada, sürücü Okan Y. ile yolculardan Gülcan Y. ve Ecrin Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Otomobil takla attı: 3 yaralı
Otomobil takla attı: 3 yaralı

Kırıkkale, Otomobil, Kayseri, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika


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