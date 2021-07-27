Otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Niğde'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, eski Adana-Niğde yolu Bereke köyü yakınlarında H.B'nin kullandığı 41 AKK 050 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı zerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD, Bor ve Kemerhisar İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ekipler tarafından çıkarılırken, kazada yaralanan H.B, S.Ş. ve C.T ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE