Son Dakika Haberleri: Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı

43 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesi yakınları, Ankara'nın Bala ilçesi sınırlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesi yakınları, Ankara'nın Bala ilçesi sınırlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu Kırıkkale karayolunun 40. kilometresi Bala ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Süleyman Demir idaresindeki 34 ES 0454 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan Hüseyin Ay ve Fatma Çayan (27) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Fatih Süleyman Demir, Ahmet Kamil Yıldız (27) ve Hilal Ay (26) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Kamil Yıldız ve Hilal Ay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ise hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:40 Kaynak: İHA
Konya, Bala, Kulu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis çevirmesinde yeni aldığı otomobilin hacizli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi Reyhanlı'da bomba yüklü otomobilde ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyor Genç kız davetli gibi geldiği düğün evini soydu! Beslediği arıların saldırısına uğrayan kadın öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 20:24:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]