Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı (6) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı (6) - Son Dakika

Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı (6)

6 saat önce

AYŞE ELMAS DA KURTARILAMADIManavgat ilçesinde Telad Elmas ile gelini Aysel Elmas ve torunu Telat Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Ayşe Elmas da kurtarılamadı.

Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı (6), System.String[]

AYŞE ELMAS DA KURTARILAMADI

Manavgat ilçesinde Telad Elmas ile gelini Aysel Elmas ve torunu Telat Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Ayşe Elmas da kurtarılamadı. Telad Elmas'ın eşi olan Ayşe Elmas, tedavisi için götürüldüğü Antalya'daki hastanede tüm müdahalelere rağmen bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Büşra Elmas'ın ise Manavgat'taki özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.


Değerli Taş, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:56 Kaynak: DHA
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