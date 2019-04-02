Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
18 dakika önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sivas
'ın Gürün
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri- Malatya
Karayolu Sivas'in Gürün ilçesi Yazyurdu mevkisinde meydana geldi. Kazada, İ.K yönetiminde ki 34 HV 0393 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan sürücü İ.K., M.K., T.D. ve A.K. yaralandı. Yaralılar Gürün Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:01 Kaynak: İHA
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