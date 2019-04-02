Son Dakika Haberleri: Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

18 dakika önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı, System.String[]
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri- Malatya Karayolu Sivas'in Gürün ilçesi Yazyurdu mevkisinde meydana geldi. Kazada, İ.K yönetiminde ki 34 HV 0393 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan sürücü İ.K., M.K., T.D. ve A.K. yaralandı. Yaralılar Gürün Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:01 Kaynak: İHA

Sivas, Gürün, Güncel
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