Son Dakika Haberleri: Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Güzelpınar Mahallesi, Irlıganlı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet V. yönetimindeki 20 PA 515 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atıp şarampole yuvarlanan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralılar Ahmet V.. Kezban V., Berat V. ve Hatice V., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:48 Kaynak: İHA

İtfaiye, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa
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