Son Dakika Haberleri: Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

1 saat önce

Malatya-Adıyaman karayolunda bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı, System.String[]
Malatya- Adıyaman karayolunda bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya-Adıyaman karayolu üzeri Karanlıkdere mevkinde A.M. (49) idaresindeki 06 AY 4651 plakalı otomobil havanın yağışlı olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan M.M. (46), M.M. (13) ve F.M. (13) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslar ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:42 Kaynak: İHA

Karanlıkdere, Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Asma Köprüden Geçerken Dengesini Kaybeden Çiftçi, Düştüğü Derede Can Verdi Feribot Köprüye Çarptı, İki Otomobil Suya Düştü Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kıza Otomobilin Çarpma Anı Güvenlik Kamerasına Saniye Saniye Yansıdı KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 01:59:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]