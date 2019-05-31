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Otomobil takla attı: 4 yaralı

57 dakika önce

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 4 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şevket A, idaresindeki 06 AB 6676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Şanlıurfa karayolu Ürgüç köyü yakınlarında takla attı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Şevket A. ile otomobilde bulunan Semra A., Yeter A. ve henüz birkaç aylık olan İ.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:07 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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