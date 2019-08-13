Otomobil takla attı: 4 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Mithat Gürbüz idaresindeki 06 BHF 374 plakalı otomobil, Hacıhalimler köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki tarlaya girdi.

Takla atan otomobilin sürücüsü ile araçtaki Nuran ve Satık Gürbüz ile Muhammet Bergün yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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