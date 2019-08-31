Son Dakika Haberleri: Otomobil takla attı: 4 yaralı
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Otomobil takla attı: 4 yaralı

53 dakika önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 4 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Bozkurt ilçesi ile Çardak ilçesi arasında meydana geldi. Süleyman M. kullandığı 40 FF 264 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Yol kenarına devrilen otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri otomobilde sıkışan bir kişiyi operasyon ile kurtardı. Tahliye edilen yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından kazazedeler ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:51 Kaynak: İHA
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