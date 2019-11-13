Son Dakika Haberleri: Otomobil takla attı: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil takla attı: 4 yaralı

6 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 4 yaralı, System.String[]

Muş'un Bulanık ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Muş - Bulanık karayolu üzerindeki Arakonak köyünde gece saatlerinde meydana geldi. 45 YB 8360 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan Şerif Yeşilkaya (27), Kadir Yeşilkaya (25), Sinan Kargın (38) ve İmdat Coşkun (32) yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Bulanık, Muş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski eşini 21 yerinden bıçaklayan kocadan şaşkınlık yaratan ifade: Bıçağın ucuyla öldürmek amacı olmaksızın vurdum
Teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı 20 yıl boyunca farkına varmadı! Çinli adamın burnundan bir santimetrelik diş çıktı Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 19:41:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil takla attı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]