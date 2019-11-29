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Otomobil takla attı: 4 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 4 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Tayfun O., idaresindeki 30 AAB 733 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu 9.kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Mahmut O., Yusuf O., Tarık O., ve Fetli Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Şanlıurfa, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:03 Kaynak: İHA
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